Referendum del 22-23 marzo | voto assistito e domiciliare a Bagnacavallo tutte le informazioni

A Bagnacavallo, il voto assistito e domiciliare del 22 e 23 marzo nasce dalla richiesta di cittadini con problemi di salute che vogliono partecipare alle consultazioni referendarie. Durante i giorni delle urne, chi ha difficoltà a muoversi può scegliere di farsi aiutare da un accompagnatore o di votare a casa, ricevendo così il documento elettorale direttamente a domicilio. Un servizio pensato per garantire a tutti la possibilità di esprimere il proprio parere senza ostacoli.

In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo, i cittadini che si trovano in particolari condizioni di salute possono esercitare il diritto di voto in modalità assistita oppure presso il proprio domicilio. Il voto assistito è riservato agli elettori fisicamente.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Referendum del 22 e 23 marzo: voto a domicilio e voto assistito

Nei prossimi 22 e 23 marzo si vota per il referendum.

Referendum Giustizia 2026, 22 e 23 marzo le date del voto, urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15

Il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

Argomenti discussi: Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale; Riforma costituzionale della giustizia: cambia il quesito; REFERENDUM costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum costituzionale 2026 del 22 e 23 marzo.

