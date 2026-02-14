Referendum del 22-23 marzo | voto assistito e domiciliare a Bagnacavallo tutte le informazioni

A Bagnacavallo, il voto assistito e domiciliare del 22 e 23 marzo nasce dalla richiesta di cittadini con problemi di salute che vogliono partecipare alle consultazioni referendarie. Durante i giorni delle urne, chi ha difficoltà a muoversi può scegliere di farsi aiutare da un accompagnatore o di votare a casa, ricevendo così il documento elettorale direttamente a domicilio. Un servizio pensato per garantire a tutti la possibilità di esprimere il proprio parere senza ostacoli.