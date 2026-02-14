Referendum del 22-23 marzo | voto assistito e domiciliare a Bagnacavallo tutte le informazioni
A Bagnacavallo, il voto assistito e domiciliare del 22 e 23 marzo nasce dalla richiesta di cittadini con problemi di salute che vogliono partecipare alle consultazioni referendarie. Durante i giorni delle urne, chi ha difficoltà a muoversi può scegliere di farsi aiutare da un accompagnatore o di votare a casa, ricevendo così il documento elettorale direttamente a domicilio. Un servizio pensato per garantire a tutti la possibilità di esprimere il proprio parere senza ostacoli.
In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo, i cittadini che si trovano in particolari condizioni di salute possono esercitare il diritto di voto in modalità assistita oppure presso il proprio domicilio. Il voto assistito è riservato agli elettori fisicamente.
Referendum, integrato il quesito. La data resta il 22 e 23 marzoIl Consiglio dei ministri decide di inserire nella scheda gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma della giustizia. avvenire.it
Referendum, quesito integrato ma la data non cambia: si vota il 22 e 23 marzoTanto tuonò che non piovve. E così l’entusiasmo del comitato per il No, che dopo la sentenza della Cassazione si era spinto a ... iltempo.it
