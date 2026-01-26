Referendum sulla giustizia nasce a Como il comitato per il sì promosso da Alessandro Sallustio

A Como è stato costituito il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia, promosso da Alessandro Sallustio. Composto da circa trenta giuristi e avvocati locali, il gruppo si impegna a sostenere una riforma del sistema giudiziario considerata equilibrata e concreta, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la giustizia in Italia.

Si è costituito a Como il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia. Ne fanno parte circa trenta tra giuristi e avvocati del territorio comasco, riuniti con l’obiettivo dichiarato di sostenere una riforma “profonda, concreta ed equilibrata” del sistema giudiziario italiano. A coordinare l’attività del comitato di Como sarà Sergio Zauli, giurista d’impresa e sindaco di Rovellasca. A lui il compito di guidare le iniziative di informazione, confronto e sensibilizzazione sul territorio in vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo. Nel merito, i promotori spiegano che la campagna per il sì punta a ristabilire un equilibrio più chiaro tra i poteri dello Stato e a garantire ai cittadini un sistema giudiziario ritenuto più equo, efficiente e trasparente.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su alessandro sallustio

È nato il Comitato “Sì Riforma” per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia, con Zanon presidente e Sallusti portavoce.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sesto Fiorentino, nasce il Comitato per il No nel referendum sulla giustizia; ANCHE A LECCO NASCE IL COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA; Referendum sulla giustizia, nasce il coordinamento per il sì: Riforma necessaria e garantista; Referendum giustizia, nasce il Comitato del no: Colpo di piccone alla Costituzione.

Referendum sulla giustizia, nasce il coordinamento per il sì: Riforma necessaria e garantistaSi è costituito anche in città il comitato SiciliaPerIlSì, di cui fanno parte rappresentanti dell'avvocatura in vista della consultazione che si terrà il 22 ed il 23 marzo. Il voto favorevole è un ... palermotoday.it

Monte Sant’Angelo: nasce il comitato cittadino per il NO al referendum sulla giustiziaIn vista dell’appuntamento referendario sul tema Giustizia in programma il 22 e 23 marzo, il 24 gennaio 2026 si è costituito a Monte Sant'Angelo il comitato per sostenere le ragioni del NO. Il comitat ... manfredonianews.it

Il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, dice che al Referendum per la giustizia bisogna votare NO Alessandro Sallusti ci spiega perché non dobbiamo fidarci. Anzi: dobbiamo fare attenzione! L’editoriale su politicoquotidiano.it - facebook.com facebook