Referendum sulla giustizia nasce a Como il comitato per il sì promosso da Alessandro Sallustio

Da quicomo.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como è stato costituito il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia, promosso da Alessandro Sallustio. Composto da circa trenta giuristi e avvocati locali, il gruppo si impegna a sostenere una riforma del sistema giudiziario considerata equilibrata e concreta, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la giustizia in Italia.

Si è costituito a Como il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia. Ne fanno parte circa trenta tra giuristi e avvocati del territorio comasco, riuniti con l’obiettivo dichiarato di sostenere una riforma “profonda, concreta ed equilibrata” del sistema giudiziario italiano. A coordinare l’attività del comitato di Como sarà Sergio Zauli, giurista d’impresa e sindaco di Rovellasca. A lui il compito di guidare le iniziative di informazione, confronto e sensibilizzazione sul territorio in vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo. Nel merito, i promotori spiegano che la campagna per il sì punta a ristabilire un equilibrio più chiaro tra i poteri dello Stato e a garantire ai cittadini un sistema giudiziario ritenuto più equo, efficiente e trasparente.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

