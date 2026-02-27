Referendum Avs in piazza per spiegare le ragioni del No | Attacco all’indipendenza della magistratura

Domani e domenica, l'Avs sarà presente con banchetti informativi in diverse piazze italiane per spiegare le ragioni del No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La manifestazione si concentra sulla critica all’attacco all’indipendenza della magistratura e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla consultazione popolare. L’iniziativa coinvolge il movimento politico e si svolge in varie città del paese.

Domani, sabato 28 febbraio, e domenica 1 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra sarà nelle piazze di tutta Italia con banchetti informativi sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Nella mattinata di sabato 28 febbraio, dalle 9 alle 13, Alleanza Verdi e Sinistra Forlì-Cesena sarà presente con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Referendum sulla giustizia, Alleanza Verdi e Sinistra in piazza Cavour per spiegare le ragioni del 'no'Sabato, dalle 9 alle 13, Alleanza Verdi e Sinistra Forlì-Cesena sarà presente con un banchetto informativo in piazza Cavour per spiegare il ‘no’ al...

Il progetto per spiegare le ragioni del Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: “Propaganda”Bufera su un progetto pensato per le scuole superiori, nell'ambito di una convenzione stipulata dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro insieme...

I Cedri di Piazza Europa, Marro (AVS): La Regione Piemonte deve dotarsi di strumenti vincolanti per la partecipazione civica nelle trasformazioni urbaneLa consigliera regionale dopo l'interrogazione in Consiglio: Il caso di Cuneo dimostra che senza confronto preventivo nascono conflitti. Servono risorse per referendum e consultazioni pubbliche ... targatocn.it

Referendum costituzionale, AVS Marsica in piazza ad Avezzano per le ragioni del NOAlleanza Verdi e Sinistra Marsica comunica che sabato 28 febbraio saranno organizzati ad Avezzano due momenti pubblici di informazione e confronto con la cittadinanza sulle ragioni del NO al ... terremarsicane.it

Referendum, il Comitato per il no in piazza in Lunigiana: incontri pubblici con la magistrata Tiziana Lottini e volantinaggi x.com