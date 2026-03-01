Un pubblico ministero ha affermato che alcuni mafiosi e grandi criminali intendono votare Sì al referendum, mentre altre persone per bene lo faranno anch’esse. La dichiarazione ha scatenato polemiche e discussioni pubbliche. La questione riguarda chi parteciperà alle urne e come si differenzieranno le scelte di diversi gruppi di cittadini. La polemica si è accesa immediatamente dopo questa affermazione.

«Ci saranno persone per bene che voteranno Sì, ci mancherebbe, ma i mafiosi, i grandi criminali voteranno Sì». Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo intervenendo a Roma alla presentazione del volume di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, “PERCHÉ NO - Guida al REFERENDUM su magistratura e politica in poche e semplici parole”. «Quando i mafiosi, quelli che ragionano, pensano che una parte politica possa andare contro la magistratura già loro hanno deciso per chi votare. Ne abbiamo esperienze, anche consacrate in sentenze passate in giudicato, quando nel 1987 alcuni partiti, il Psi, i Radicali, furono fautori della riforma sulla responsabilità civile dei magistrati: i mafiosi erano talmente entusiasti che, anche cambiando le loro inclinazioni verso la Dc, decisero di votare per Psi e Radicali», ha ricordato Di Matteo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Referendum, pm Di Matteo: «Mafiosi e grandi criminali voteranno Sì». Scoppia la polemica

Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: «Voteranno sì imputati e massoneria deviata»: è polemicaI sondaggi sul referendum sulla giustizia che si celebrerà il 22-23 marzo davano solo qualche settimana fa una decina di punti di distacco fra il sì...

Referendum giustizia, Gratteri: "Per il Sì voteranno gli imputati e la massoneria deviata". E scoppia la bufera politica"Per il No voteranno le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria.

Contenuti utili per approfondire Referendum.

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia 2026. La riforma costituzionale firmata da Nordio, spiegata in breve; Referendum giustizia, ogni voto conta; Il caso Rogoredo e il referendum sulla giustizia; Referendum, il dilemma di Meloni: come scendere in campo?.

Referendum: Di Matteo, concordo con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno sìIo sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì al referendum, voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema ... ansa.it

Di Matteo: Concordo con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno Sì al referendumIo sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì al referendum, voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema ... ansa.it

Referendum, la piazza di Salaborsa tra sì, no e una certezza: “Conta partecipare” x.com

MoVimento 5 Stelle. . PERCHÉ NO. Guida al REFERENDUM su magistratura e politica in poche e semplici parole. In diretta da Roma - facebook.com facebook