Scoppia la polemica sulla campagna referendaria. Gratteri attacca duramente, dicendo che il Sì attirerà gli imputati e la massoneria deviata, mentre il No sarà scelto da chi crede nella legalità e nei valori per bene. La discussione si infiamma, tra accuse e contrasti politici, nel vivo della campagna referendaria.

"Per il No voteranno le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Per il Sì voterrano gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficente in Calabria". E' uno dei passaggi delle dichiarazioni rilasciate da Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, in una video intervista al Corriere della Calabria. Parole che hanno scatenato la polemica politica. Comitato nazionale per il Sì: "Nessuno è detentore della moralità e dell'etica pubblica" «Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa immediatamente ai milioni di italiani che voteranno Sì, compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum giustizia, Gratteri: "Per il Sì voteranno gli imputati e la massoneria deviata". E scoppia la bufera politica

Approfondimenti su Gratteri Referendum

Gratteri punta il dito contro chi sostiene il sì al referendum.

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Referendum giustizia, Gratteri: Io favorevole al sorteggio Chi lo ripete è in malafede

Ultime notizie su Gratteri Referendum

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchi; Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Referendum giustizia, Gratteri critica le opposizioni sull'appoggio al 'No': Arrivano solo ora che abbiamo recuperato.

Referendum giustizia, Gratteri choc: Persone perbene per il No, per il Sì massoneria deviata e imputatiIl referendum sulla Giustizia? È certo che per il 'No' voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il ... affaritaliani.it

Parole choc di Gratteri: Persone perbene per il No, per il Sì massoneria deviata e imputatiParole choc di Gratteri: Persone perbene per il No, per il Sì massoneria deviata e imputati Il referendum sulla Giustizia? È certo che per il 'No' ... ilsipontino.net

Polemica per le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli sul referendum giustizia: “Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giu - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com