Referendum giustizia pm Di Matteo | D’accordo con Gratteri mafiosi e grandi criminali voteranno Sì

Un pm ha dichiarato di essere in sintonia con un collega sulla partecipazione al referendum sulla giustizia. Secondo lui, oltre a cittadini onesti che voteranno Sì, ci saranno anche mafiosi, massoni e figure coinvolte nel sistema corruttivo che sosterranno lo stesso voto. Le sue parole sono state riportate da un'agenzia di stampa.

(Adnkronos) – "Sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri. Insieme alle persone per bene che voteranno Sì, voteranno Sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi". Così il magistrato Nino Di Matteo, intervenendo a Roma alla presentazione del volume Di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, 'Perché No – Guida al Referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole' relativamente a quanto detto dal procuratore di Napoli Gratteri. "Gli autori della riforma partono dalla necessità e dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura.