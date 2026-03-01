Con l’avvicinarsi del referendum, il dibattito sulla separazione delle carriere si fa più acceso. Nino Di Matteo ha dichiarato di essere dalla parte di Gratteri, affermando che massoni e mafiosi voteranno sì al voto referendario. Le tensioni tra le diverse componenti coinvolte aumentano, mentre il confronto si concentra sulle implicazioni di questa importante consultazione popolare.

Con l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario, si arroventa il clima attorno alla separazione delle carriere. Il magistrato Nino Di Matteo, nel corso della presentazione del libro di Marco Travaglio sulle ragioni del no si dice d’accordo con Nicola Gratteri: «Assieme alle persone perbene che voteranno sì» al referendum, « voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi». E ciò - argomenta - accadrà «per un motivo fondamentale: gli autori della riforma, in questo momento la campagna referendaria per il sì, partono dal quotidiano esercizio di denigrazione della magistratura». E «la mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nino Di Matteo: "Io sto con Gratteri: massoni e mafiosi voteranno sì al referendum"

Referendum, Di Matteo come Gratteri: "Massoni e mafiosi voteranno sì""È il delirio di un invasato animato dal pregiudizio", sbotta il vicepresidente della Camera dei Deputati e responsabile azzurro della campagna...

Leggi anche: Referendum giustizia, pm Di Matteo: “D’accordo con Gratteri, mafiosi e grandi criminali voteranno Sì”

Una raccolta di contenuti su Nino Di Matteo.

Temi più discussi: Di Matteo: ''Riforma Nordio va contro la magistratura, attacca l'autonomia e l’indipendenza''; Nordio dopo l'intervento di Mattarella alla riunione del Csm: Condivido al 101%, mi adeguerò; Referendum, il dilemma di Meloni: come scendere in campo?; Di Matteo, concordo con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno sì.

Nino Di Matteo: Io sto con Gratteri: massoni e mafiosi voteranno sì al referendumCon l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario, si arroventa il clima attorno alla separazione delle carriere. Il magistrato Nino Di Matteo , nel corso ... gazzettadelsud.it

Nino Di Matteo replica a Nordio: La riforma costituzionale aggrava la degenerazione del CsmÈ stato tirato in ballo nel dibattito sul referendum dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha alzato il livello dell’offensiva paragonando il Consiglio superiore della magistratura a un sis ... ilfattoquotidiano.it

Oggi con Marco Travaglio e Nino Di Matteo per ribadire le ragioni del No a una riforma costituzionale che punta alla separazione delle carriere in Magistratura. Per noi la giustizia non è un terreno di scontro politico né un capitolo da riscrivere per convenienza. - facebook.com facebook

#giustizia “Perché No – Guida al referendum”: segui la presentazione con il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il magistrato Nino Di Matteo, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte e l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi x.com