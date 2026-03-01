In vista del referendum sulla giustizia, un rappresentante ha dichiarato che, secondo lui, i criminali voteranno

"Sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri. Insieme alle persone per bene che voteranno Sì, voteranno Sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi". Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo, intervenendo a Roma alla presentazione del volume di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, 'Perché No - Guida al Referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole' relativamente a quanto detto dal procuratore di Napoli Gratteri. "Gli autori della riforma partono dalla necessità e dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura. Quando ci bombardano di notizie e giudizi negativi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Referendum giustizia, Di Matteo come Gratteri: "I criminali voteranno 'Sì'"

Il sondaggio sul referendum giustizia 2026 realizzato dall’istituto Piepoli premia il Sì con il 54%. In questo caso lo stacco con il No, al 46%, è ancora ampio. Anche l’affluenza è in crescita, con il 45% degli italiani intenzionati ad andare a votare il 22 e 23 marzo. - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Michele Serra: "Devo autodenunciarmi: è vero che molti voteranno Sì per dare una botta ai magistrati, e io voterò No per dare una botta al governo". #piazzapulita x.com