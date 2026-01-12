Referendum giustizia quando si vota e per cosa? Il Cdm indica le date | alle urne anche per le suppletive
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Queste date comprendono anche le elezioni suppletive, permettendo agli elettori di esprimersi sulle modifiche proposte alla legge fondamentale. Di seguito, vengono illustrate le modalità di voto e le questioni sottoposte al giudizio popolare.
Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Nella stessa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Referendum giustizia, quando si vota? Il Cdm indica le date: 22 e 23 marzo. Alle urne anche per le suppletive
Leggi anche: Referendum sulla giustizia: si vota il 22 e 23 marzo, anche per le suppletive
Referendum giustizia, ecco perché voteremo NO; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto.; Referendum giustizia, Landini: “Vogliamo vincere. È in gioco la democrazia e la Costituzione”; Referendum sulla Giustizia, parte la campagna per il No.
Referendum sulla giustizia il 22 e il 23 marzo insieme alla suppletive in Veneto - Ci sono le date: il referendum sulla giustizia si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. msn.com
REFERENDUM GIUSTIZIA, ANPI RADUNA I COMITATI PER IL NO: «NON SERVE AI CITTADINI» | 20/12/2025
Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico" x.com
Giuseppe Conte (M5S): "Referendum Giustizia, la riforma serve solo a chi l'ha proposta" #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #riformagiustizia #M5S #GiuseppeConte #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giuseppe-conte-m5s-referendum-giustizi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.