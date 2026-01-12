Referendum giustizia quando si vota e per cosa? Il Cdm indica le date | alle urne anche per le suppletive

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Queste date comprendono anche le elezioni suppletive, permettendo agli elettori di esprimersi sulle modifiche proposte alla legge fondamentale. Di seguito, vengono illustrate le modalità di voto e le questioni sottoposte al giudizio popolare.

