Gratteri sbrocca sul referendum | Voteranno Sì imputati e massoni

Matteo Salvini: «Lo denuncio». Enrico Aini (laico Csm): «Pratica e segnalazione al pg di Cassazione». Una bufera si è scatenata ieri per un passaggio di un'intervista televisiva al procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che così si è espresso nel corso di un’intervista video rilasciata al Corriere della Calabria: «Al referendum sulla giustizia per il No voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». 🔗 Leggi su Laverita.info

Nei sondaggi sul referendum sulla giustizia che si terrà il 22-23 marzo, il vantaggio del sì si riduce.

