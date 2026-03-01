Rebecca Passler si sfoga | Anni distrutti in un istante Trattata non da essere umano ma tornerò più forte

Rebecca Passler, sciatrice italiana, è stata trovata positiva a un controllo antidoping effettuato il 26 gennaio e di conseguenza esclusa dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 poco prima delle gare. La atleta si è recentemente sfogata, affermando di aver perso anni in un attimo e di essere stata trattata come un non essere umano, ma ha anche assicurato che tornerà più forte.

Rebecca Passler era risultata positiva a un controllo antidoping eseguito il 26 gennaio ed era stata esclusa dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 alla vigilia delle gare. La sostanza ritrovata era il letrozolo, la biathleta presentò ricorso al TAS e i giudici riconobbero il fumus boni iuris, ravvisando quindi l'apparente fondatezza dell'ipotesi di un'assunzione involontaria o di una contaminazione inconsapevole della sostanza. L'azzurra ha subito un evidente danneggiamento, perché non ha potuto disputare le prove andate in scena nella prima parte dei Giochi (sprint e inseguimento). Rientrò in gruppo per la seconda metà della rassegna a cinque cerchi, ma non venne selezionata per disputare la staffetta femminile e quindi non ebbe la possibilità di gareggiare ad Anterselva.