Le ambizioni di Holger Rune | Tornerò più forte di prima per essere n1 I Masters 1000 a due settimane sono inutili

Determinazione e ambizione sono doti che non fanno difetto a Holger Rune. Il danese, infortunatosi seriamente due mesi fa al tendine d’Achille nel corso del torneo di Stoccolma, si sta allenando con grande dedizione per tornare sui campi nel più breve tempo possibile. Hanno colpito i video dei suoi allenamenti, con esercizi dedicati alla parte superiore del corpo su una panca oppure su di una gamba sola. In un’intervista concessa a Sports Illustrated, il tennista ha fatto il punto della situazione: “ Mi trovo a Doha, in Qatar, lavorando intensamente nella riabilitazione. Il mio team è totalmente coinvolto, tutto sta procedendo nella giusta direzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

