La atleta Chebet, in attesa di diventare mamma a giugno, condivide la sua determinazione nel tornare in forma dopo il parto. Nel frattempo, si concentra sulla sfida con Battocletti, che spera di vincere. Un mix di impegno e passione che testimonia la forza delle donne nello sport, senza enfasi o sensazionalismi.

Le bimbe keniane con le treccine la guardano adoranti come si fa con le popstar, lei nasconde timida la pancia appena sporgente dentro a un giubbottino nero. A vederla così, Beatrice Chebet, mamma a giugno, non sembrerebbe la venticinquenne tiranna feroce sui 5.000 e i 10.000: è primatista del mondo, oro mondiale e olimpico in carica in entrambe le discipline. Nel 2018 e 2019 gareggiava qua a “Discovery Kenya”, nel 2026 è la superospite del suo manager-papà, Gabriele Rosa. L’altra italiana presente nella sua vita, invece, si chiama Nadia: alla Battocletti, finora, ha sempre sbarrato la strada al traguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chebet: "Io presto mamma, ma tornerò più forte. E ora Battocletti vincerà"

Approfondimenti su Chebet Battocletti

Beatrice Chebet, atleta di spicco nel mezzofondo internazionale, annuncia la sua gravidanza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Chebet Battocletti

