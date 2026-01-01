Tre giovani accoltellati tra Napoli e provincia a Capodanno

Nella notte di Capodanno, tra Napoli e provincia, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto tre giovani, uno dei quali, un 24enne di origini marocchine, è stato soccorso al Pellegrini per una ferita da coltello. Le autorità stanno indagando sulle circostanze degli eventi, mentre le comunità locali chiedono maggiore attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche durante le festività.

Nella notte di Capodanno un 24enne di origini marocchine è stato soccorso al Pellegrini per una ferita di coltello. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato avvicinato da due persone a scopo di rapina. Al rifiuto di consegnare il telefono sarebbe stato.

18enne accoltellato a Napoli, restano in carcere i minori indagati - Restano in carcere i quattro giovani accusati di avere accoltellato a Napoli il 18enne Bruno Petrone nelle prime ore dello scorso 27 dicembre. ansa.it

Napoli, Bruno Petrone accoltellato: quattro fermati e un denunciato. Il punto sulle indagini - Al momento i giovani fermati sono quattro, si trovano nel centro di prima accoglienza di Colli Aminei, quartiere di Napoli. tg.la7.it

Aggrediti e accerchiati la sera di Natale e accoltellati da una baby gang di nordafricani. È quanto accaduto giovedì 25 dicembre a Milano, in corso Buenos Aires, dove due giovani – un 34enne di origine egiziana e un 22enne italiano – sono rimasti feriti durant - facebook.com facebook

