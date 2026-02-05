Who’s next? Saif Gheddafi e la lunga scia di sangue della Libia senza Stato

La morte di Saif al-Islam Gheddafi riaccende le speranze di stabilità in Libia, ma i problemi restano. Da anni il Paese vive tra guerre e divisioni, e questa perdita non sembra cambiare molto. La Libia continua a essere un territorio fragile, senza un governo forte che possa riunire le varie fazioni. La domanda ora è chi sarà il prossimo a prendere il suo posto in un paese ancora diviso e in cerca di pace.

La notizia della morte di Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, segna l’ennesimo capitolo di sangue nell’instabilità cronica della Libia post-2011: un Paese spaccato, ferito e incapace finora di ricostruire istituzioni forti e pacificate. Nel primo pomeriggio del 3 febbraio 2026, Saif, 53 anni, è stato ucciso nella sua residenza di Zintan, nel nord-ovest del Paese, da un commando di uomini armati entrati disattivando telecamere di sorveglianza. La sua morte è confermata dal suo stesso staff politico e da fonti libiche locali, ma i dettagli restano ancora opachi. 🔗 Leggi su Follow.it

