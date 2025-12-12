Bergamo bando per l’assegnazione di 34 orti urbani

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 34 orti urbani distribuiti in vari quartieri della città. L'iniziativa offre opportunità di spazi verdi per i cittadini interessati a dedicarsi all'agricoltura urbana. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 12 gennaio.

LA NOVITÀ. Spazi disponibili in diversi quartieri della città, le domande possono essere presentate fino al 12 gennaio. Ecodibergamo.it

bergamo bando l8217assegnazione 34Bergamo, bando per l’assegnazione di 34 orti urbani - Orti urbani disponibili in diversi quartieri di Bergamo, le domande possono essere presentate fino al 12 gennaio. ecodibergamo.it

bergamo bando l8217assegnazione 34Orti urbani, aperto un bando per l’assegnazione di 34 orti - L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 34 orti urbani, con l’obiettivo di incentivare la diffusione dell’agricoltura urbana e la cura condivisa del territorio ... bergamonews.it

bergamo bando per l8217assegnazione di 34 orti urbani

© Ecodibergamo.it - Bergamo, bando per l’assegnazione di 34 orti urbani