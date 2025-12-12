Bergamo bando per l’assegnazione di 34 orti urbani
Bergamo ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 34 orti urbani distribuiti in vari quartieri della città. L'iniziativa offre opportunità di spazi verdi per i cittadini interessati a dedicarsi all'agricoltura urbana. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 12 gennaio.
