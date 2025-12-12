Orti urbani, aperto un bando per l’assegnazione di 34 orti

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 34 orti urbani a Bergamo, promosso dall’Amministrazione comunale. Questa iniziativa mira a promuovere l’agricoltura sostenibile e la partecipazione civica, offrendo ai cittadini l’opportunità di coltivare spazi verdi e favorire la cura condivisa del territorio cittadino.

Bergamo. L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 34 orti urbani, con l’obiettivo di incentivare la diffusione dell’agricoltura urbana e la cura condivisa del territorio. Le domande possono essere presentate fino al 12 gennaio 2026. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Comune di Bergamo per promuovere stili di vita sostenibili, la socialità nei quartieri e la produzione alimentare di qualità a chilometro zero, rafforzando il legame tra cittadini e spazi verdi urbani. Gli orti disponibili sono così localizzati: • 1 orto in via Spino, nell’area verde “Emanuela Loi” • 15 orti in via Flores, dietro il Parco di Pizzo Redorta • 1 orto in via Pizzo Redorta, nell’area della casa circondariale (accesso da via Monte Misma o via Daste e Spalenga) • 1 orto in via Dei Caravana, dietro il CTE di Colognola • 1 orto in via Morali, a Grumello del Piano • 1 orto in via Pescara, zona Valtesse (confinante con il Riolo del Tiro a Segno) • 14 orti nel Parco Ovest 1, accesso da via Ravizza, quartiere San Tomaso La graduatoria, che sarà formata in seguito al bando, resterà valida fino al 31 dicembre 2027 anche per eventuali ulteriori assegnazioni, in caso di: naturale cessazione dei contratti in corso; cause di cessazione previste dall’art. Bergamonews.it

