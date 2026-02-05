Minacciano e rapinano ragazzo sul bus | tre minorenni arrestati

Tre minorenni tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per aver minacciato e rapinato un ragazzo su un autobus il giorno di Capodanno. Gli agenti hanno rintracciato i giovani poco dopo, mettendo fine alla loro condotta violenta.

Avevano minacciato e rapinato un ragazzo sul bus nel giorno di Capodanno: per questo, tre minorenni di età compresa tra 16 e 17 anni sono stati rintracciati e arrestati dalla polizia di Stato. La rapina di Capodanno sul busI fatti risalgono al 1 gennaio scorso. Un ragazzo del posto viaggiava su.🔗 Leggi su Genovatoday.it

