Portami a Teatro | al Bertoni di Battipaglia la terza edizione della rassegna
Dal 18 gennaio al 12 aprile, il Teatro Bertoni di Battipaglia ospita la terza edizione di “Portami a Teatro”. La rassegna, organizzata dall’associazione Attori per Caso e curata artisticamente da Luca Landi, propone un calendario di spettacoli e narrazioni sceniche di interesse culturale, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e approfondimento sul teatro contemporaneo.
Appuntamento con il teatro e la narrazione scenica al Teatro Bertoni di Battipaglia. Dal 18 gennaio al 12 aprile torna la rassegna "Portami a Teatro", giunta alla sua terza edizione e organizzata dall'associazione Attori per Caso con la direzione artistica di Luca Landi. Il cartellone prevede.
Battipaglia, “Portami a Teatro”: riapre il sipario al Teatro Bertoni. Cinque appuntamenti, da gennaio ad aprile - Sul palco del Bertoni tornerà Antonio Grosso, attore originario della città, protagonista insieme ad Antonello ... infocilento.it
