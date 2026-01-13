Portami a Teatro | al Bertoni di Battipaglia la terza edizione della rassegna

Dal 18 gennaio al 12 aprile, il Teatro Bertoni di Battipaglia ospita la terza edizione di “Portami a Teatro”. La rassegna, organizzata dall’associazione Attori per Caso e curata artisticamente da Luca Landi, propone un calendario di spettacoli e narrazioni sceniche di interesse culturale, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e approfondimento sul teatro contemporaneo.

Appuntamento con il teatro e la narrazione scenica al Teatro Bertoni di Battipaglia. Dal 18 gennaio al 12 aprile torna la rassegna “Portami a Teatro”, giunta alla sua terza edizione e organizzata dall’associazione Attori per Caso con la direzione artistica di Luca Landi. Il cartellone prevede. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

