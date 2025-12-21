Colleferro Altissimo gradimento per il Concerto di Natale Cantiamo La Pace delle Corali Polifoniche di Grottaferrata e GB Martini accompagnate dall’Orchestra dell’Accademia Filarmonica Tuscolana
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Venerdì 19 Dicembre, nella Chiesa di San Bruno a Colleferro, straordinario Concerto di Natale dal titolo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
