Un uomo ha minacciato con un coltello la barista del bar Piccadilly, costringendola a consegnare 100 euro. La rapina si è verificata nel pomeriggio di ieri, nel cuore di viale Umberto I, davanti alla circonvallazione. La polizia ha catturato il ladro circa un’ora dopo, dopo una breve fuga. È la seconda rapina in tre giorni nella zona, che ora si trova sotto stretta sorveglianza.

Ha puntato il coltello alla gola della barista, intimandole di consegnarle i soldi della cassa. Una rapina a mano armata – la seconda nel giro di tre giorni nella zona di Porta Castello dopo quella di lunedì – che si è consumata al ‘ Piccadilly ’ di viale Umberto I°, che si affaccia sulla circonvallazione. Ma stavolta la fuga dell’uomo è durata poco: nel giro di un’ora è stato arrestato dalla polizia. Che ora sta cercando di capire se c’è la stessa mano del 34enne pregiudicato di origini campane finito in manette, dietro al colpo in farmacia di quattro giorni fa. Per ora gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di lui, ma la questura sta ancora svolgendo accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina al bar Piccadilly. Le punta il coltello alla gola e si fa consegnare 100 euro. Arrestato un’ora dopo

Approfondimenti su Porta Castello

Nella giornata del 28 novembre, presso la filiale della Cassa di Risparmio di Asti in via Cibrario 6 a Torino, si è verificata una rapina durante la quale un uomo armato di coltello si è fatto consegnare 5.

Un uomo armato di coltello entra nel bar di Viale Umberto I a Reggio Emilia e minaccia la barista.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Porta Castello

Argomenti discussi: Rapina al bar Piccadilly. Le punta il coltello alla gola e si fa consegnare 100 euro. Arrestato un’ora dopo; Punta il coltello alla gola della barista: arrestato un’ora dopo la rapina. VIDEO; Viale Umberto I, rapina un bar: arrestato; Punta il coltello alla gola della barista: Dammi 100 euro. Terrore in centro a Reggio Emilia.

Rapina al bar Piccadilly. Le punta il coltello alla gola e si fa consegnare 100 euro. Arrestato un’ora dopoMinaccia la titolare e fugge: il 34enne campano incastrato dalle telecamere. Si indaga per capire se è lo stesso del colpo alla farmacia di Porta Castello. La figlia dell’esercente: Mia madre è sotto ... ilrestodelcarlino.it

Punta il coltello alla gola della barista: Dammi 100 euro. Terrore in centro a Reggio EmiliaArrestato poco dopo il rapinatore: è pregiudicato di 34 anni campano. Non è escluso che possa essere anche l’autore del colpo alla farmacia di Porta Castello ... ilrestodelcarlino.it

Due rapine in pochi giorni. È quello che è successo a Porta Castello a Reggio Emilia. Dopo il colpo al bar Piccadilly un uomo è stato arrestato dalla polizia. Due giorni prima era toccato alla farmacia. Indagini i corso su tutti gli episodi. iamo andati sul posto facebook