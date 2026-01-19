Armato di coltello entra in banca e si fa consegnare 5mila euro | arrestato l' autore di una rapina in via Cibrario
Nella giornata del 28 novembre, presso la filiale della Cassa di Risparmio di Asti in via Cibrario 6 a Torino, si è verificata una rapina durante la quale un uomo armato di coltello si è fatto consegnare 5.000 euro. L’autore dell’episodio è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. L’evento è ancora al centro dell’attenzione delle indagini, che proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Era successo il 28 novembre scorso, presso la filiale della Cassa di Risparmio di Asti a Torino, in via Cibrario 6. Un uomo, a volto scoperto, era entrato nella filiale indossando guanti calzati e con un coltello in mano. Si era diretto con passo calmo e fredda lucidità allo sportello e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
