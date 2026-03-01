RAI | DE MARTINO-FERRAGUZZO A SANREMO 2027 AFFARI TUOI CON GRANDI NOVITÀ

La Rai ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico di Sanremo 2027. I vertici dell’azienda hanno spiegato i motivi di questa decisione, rompendo il riserbo che ha circondato la scelta. La notizia ha generato molta attenzione nel settore, con particolare interesse per le novità previste nel prossimo festival della musica italiana.

Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Come si è arrivati a questa scelta? I vertici Rai rompono il silenzio e svelano il retroscena della notizia del giorno. Una scelta voluta personalmente da Di Liberatore dopo aver ottenuto il sì di Stefano De Martino e aver informato Conti, tra i più grandi e sinceri tifosi ed estimatori del giovane showman, “che ne è stato felicissimo”, svela Di Liberatore. Al fianco di De Martino ci sarà Fabrizio Ferraguzzo. Ferraguzzo è uno dei pochissimi italiani che la Recording Academy americana ha inserito nella lista dei “votanti” dei Grammy Awards, gli oscar della musica. Un nome di prestigio internazionale sarà dunque a capo dello staff che sovrintenderà le scelte musicali del Festival 2027. 🔗 Leggi su Bubinoblog

LA RAI RINGRAZIA STEFANO DE MARTINO E ANNUNCIA UNA NOVITÀ PER AFFARI TUOI“Successo doppio quest’anno per Affari Tuoi: quello di biglietti venduti della Lotteria Italia e quello relativo agli ascolti”.

