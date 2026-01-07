LA RAI RINGRAZIA STEFANO DE MARTINO E ANNUNCIA UNA NOVITÀ PER AFFARI TUOI

La RAI ha espresso la propria gratitudine a Stefano De Martino in occasione di un importante aggiornamento di Affari Tuoi. Quest’anno, il game show ha registrato un incremento nelle vendite dei biglietti della Lotteria Italia e un miglioramento degli ascolti, confermando la sua posizione come programma di riferimento per il pubblico. La rete annuncia inoltre una novità che arricchirà ulteriormente l’offerta del format, mantenendo l’attenzione sulla qualità e l’innovazione.

"Successo doppio quest'anno per Affari Tuoi: quello di biglietti venduti della Lotteria Italia e quello relativo agli ascolti". Inizia così la nota ufficiale Rai. Lo Speciale "Affari Tuoi – Lotteria Italia", spin-off del programma quotidiano, ha fatto segnare il 35,9% con 5 milioni 810 mila telespettatori, mentre, la prima parte, Aspettando Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia, ha ottenuto il 27,6% di share con 5 milioni 623 mila spettatori, superando il competitor. Lo show, condotto da Stefano De Martino, si conferma dunque uno degli appuntamenti di punta della direzione Intrattenimento Prime Time.

