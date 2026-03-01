Rai | De Martino e Ferraguzzo a Sanremo 2027 grandi novità per Affari Tuoi

È stato annunciato ufficialmente che Stefano De Martino sarà alla guida di Sanremo 2027 sia come conduttore che come direttore artistico. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore e rappresenta una novità importante per l’edizione dell’anno prossimo. La rassegna musicale si prepara così a una nuova fase con De Martino al centro delle attività.

Adesso è ufficiale: sarà Stefano De Martino a guidare Sanremo 2027 nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Una scelta che segna un cambio di passo per la Rai e che arriva dopo la decisione di Carlo Conti di non proseguire oltre alla guida del Festival. A spiegare il retroscena è William Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai. Dopo il passo indietro di Conti, l’azienda ha iniziato a valutare i volti interni su cui puntare per garantire continuità e rinnovamento. La scelta è ricaduta su De Martino, considerato un uomo Rai capace di muoversi tra intrattenimento leggero e grandi eventi. Prima dell’annuncio, Conti è stato informato della decisione e, secondo quanto riferito, avrebbe accolto la notizia con entusiasmo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Stefano De Martino, da ‘Amici’ a Sanremo 2027. La Rai punta sul golden boy di ‘Affari Tuoi’Sanremo, 1° marzo 2026 – L'ultima serata di Sanremo 2026 non riserva un solo grande annuncio, quello del vincitore (di cui siamo ancora in attesa),...

“Scelta mia avallata dall’Ad Giampaolo Rossi, non c’entra la politica. Sarà un Festival connesso con tutte le città d’Italia. Resta anche ad Affari Tuoi, che avrà uno studio più grande per dare più spazio allo show” Stefano De Martino è il nuovo direttore artistico - facebook.com facebook

L'Adnkronos riporta "la possibilità che il conduttore di 'Affari Tuoi' si affacci alla puntata di stasera è concreta" Probabilmente ci sarà il passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino #sanremo2026 x.com