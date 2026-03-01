Rai | De Martino e Ferraguzzo a Sanremo 2027 grandi novità per Affari Tuoi

È stato annunciato ufficialmente che Stefano De Martino sarà alla guida di Sanremo 2027 sia come conduttore che come direttore artistico. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore e rappresenta una novità importante per l’edizione dell’anno prossimo. La rassegna musicale si prepara così a una nuova fase con De Martino al centro delle attività.

Adesso è ufficiale: sarà Stefano De Martino a guidare Sanremo 2027 nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Una scelta che segna un cambio di passo per la Rai e che arriva dopo la decisione di Carlo Conti di non proseguire oltre alla guida del Festival. A spiegare il retroscena è William Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai. Dopo il passo indietro di Conti, l’azienda ha iniziato a valutare i volti interni su cui puntare per garantire continuità e rinnovamento. La scelta è ricaduta su De Martino, considerato un uomo Rai capace di muoversi tra intrattenimento leggero e grandi eventi. Prima dell’annuncio, Conti è stato informato della decisione e, secondo quanto riferito, avrebbe accolto la notizia con entusiasmo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

