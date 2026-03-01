Nel 1995, una ragazza scomparve a Linköping, in Svezia, e da allora nulla si seppe più di lei. Dopo tre decenni, il caso è approdato in Italia per un processo che coinvolge un sospettato, ma le indagini non hanno portato a conclusioni definitive. La vicenda rimane al centro di attenzione, mentre si attendono eventuali sviluppi giudiziari.

Sargonia Dankha scomparve a Linköping nel 1995: c'era un sospettato, ma l'inchiesta si fermò per il mancato ritrovamento del corpo Sargonia Dankha, una ragazza diciannovenne di origine irachena, scomparve a Linköping, nel sud della Svezia, il 13 novembre del 1995. Fu sospettato un uomo, italiano, Salvatore Aldobrandi, allora 45 anni, che aveva avuto una relazione con la ragazza. Contro di lui la polizia svedese raccolse molti indizi, tra cui tracce di sangue di Sargonia Dankha nell’appartamento e sull’auto che l’uomo aveva usato il giorno della scomparsa. Molti testimoni raccontarono di episodi di violenza, verbale ma anche fisica, di possessività estrema, di controllo continuo e ossessivo della ragazza da parte dell’uomo che non aveva mai accettato la fine del rapporto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La sparizione di una ragazza in Svezia e il processo in Italia, 30 anni dopo

