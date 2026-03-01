La ragazza con caschetto e occhiali oggi è una donna che ha imparato a lasciare andare

Oggi, la donna che un tempo indossava occhiali e un caschetto è diversa. Ricorda il primo Sanremo, quando con un look semplice e un rossetto rosso ha conquistato il pubblico e la scena musicale. La vittoria ha segnato un punto di svolta, portandola a cambiare nel corso degli anni. Ora, ha imparato a lasciar andare ciò che era e a vivere il presente.