Prato, 21 dicembre 2025 - Otto arresti, tre dei quali con l'accusa di rapina impropria, e 24mila euro in contanti sequestrati come proventi di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati sul territorio pratese nei giorni scorsi dalla polizia di Stato, d’intesa con la prefettura di Prato e coordinati dalla Direzione centrale anticrimine del dipartimento della pubblica sicurezza. I controlli e le operazioni hanno riguardato, tra le varie zone, le aree delle stazioni ferroviarie di Porta al Serraglio, della Stazione centrale e di Borgonuovo, oltre a viale Vittorio Veneto, via Magnolfi, piazza Ciardi e l'area parcheggio di piazza dell’Università. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Controlli straordinari sul territorio: otto arresti, sequestrati 24mila euro

