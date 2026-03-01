Racconto la montagna dove tutto è smarrimento

Pierre Jourde è uno degli scrittori più rispettati della letteratura francese, docente di letteratura a Grenoble e vincitore del Grand Prix de l’Académie Française. La sua voce si distingue per la profondità e la precisione con cui affronta i temi della montagna e dell’esperienza umana. La sua produzione letteraria include numerosi saggi e romanzi che esplorano il senso di smarrimento legato a questi ambienti.

Pierre Jourde è una delle voci più autorevoli della letteratura francese.Docente di letteratura a Grenoble ha vinto il prestigiosissimo Grand Prix De L'Académie Française. Jourde è nato a Créteil nel 1955, ma la sua famiglia è originaria della remota regione dell'Alvernia. Ecco perché le montagne vulcaniche che caratterizzano quel territorio compaiono in molti dei suoi libri, così come la boxe e la metafisica. Proprio per parlare di montagna incontrerà oggi alla Stazione Leopolda di Firenze il pubblico di «Testo» festival organizzato da Pitti immagine. Lo abbiamo intervistato in anticipo chiacchierando a partire dai temi del suo ultimo lavoro, Dalla montagna perduta

