Donne che viaggiano da sole | il racconto di un weekend in montagna con LaMunt

Donne che viaggiano da sole, il racconto di un weekend in montagna con LaMunt, nasce dalla voglia di condividere esperienze tra appassionate di outdoor. Quindici donne di varie età e background si sono ritrovate in un rifugio tra le vette, organizzando escursioni e momenti di relax. Durante il fine settimana, hanno affrontato sentieri impegnativi e scoperto panorami mozzafiato, creando legami e rafforzando la fiducia in sé stesse. La presenza di un team dedicato ha aiutato a rendere l’esperienza sicura e coinvolgente.

La capostipite è Ruth Oberrauch, la fondatrice del brand, che caparbiamente, dal 2022 in poi, si è circondata di una crew di ragazze giovani e meno giovani che condividessero il suo stesso pensiero: rendere la montagna "genderless". «La montagna è sempre stata maschile, perché legata alla conquista, al raggiungimento della vetta», racconta Ruth. «Eppure per me, che ho sempre vissuto la montagna sin da bambina, non era così. È sempre stato il mio mondo, ci andavo con naturalezza, senza sfide particolari; quando poi ho iniziato a fare sci alpinismo mi son accorta che ero circondata perlopiù da uomini.