orobie film festival il racconto della montagna festeggia 20 anni

L'Orobie Film Festival celebra vent'anni dedicati alla montagna, offrendo dal 26 al 31 gennaio un’occasione di approfondimento attraverso cinema, fotografia e letteratura. L'evento si propone di esplorare il rapporto tra l'uomo e le cime, promuovendo una riflessione rispettosa e autentica su questi temi. Un appuntamento che unisce passione e memoria, mantenendo vivo l’interesse per il patrimonio naturale e culturale delle Orobie.

L’APPUNTAMENTO. Dal 26 al 31 gennaio cinema, fotografia e letteratura parlano del rapporto tra l’uomo e le cime. Sono stati selezionati 17 film e 30 fotografie. L’anniversario sarà celebrato con un annullo postale e un mandala. Cinema, fotografia, letteratura: passo dopo passo, OFF – Orobie Film festival - Festival Internazionale del Cinema di Montagna, è diventato un punto di riferimenti imprescindibile per gli amanti della montagna – dalle montagne di Lombardia alle Terre Alte del mondo – come recita il sottotitolo del Festival arrivato, quest’anno, alla sua 20esima edizione: auguri! Il Festival, che si svolgerà dal 26 al 31 gennaio organizzato da Associazione Montagna Italia con la direzione artistica di Roberto Gualdi, è stato presentato nella sala Viterbi della Provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

