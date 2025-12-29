Sono caduto ma invece è stato accoltellato più volte | grave un 19enne nel Casertano

Un giovane di 19 anni è stato vittima di una serie di coltellate a Sant'Arpino, nel Casertano. Inizialmente ha riferito di essere caduto, ma le indagini hanno accertato che si è trattato di un'aggressione. La polizia sta approfondendo l'episodio per chiarire le circostanze e individuare eventuali responsabili.

