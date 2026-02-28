Alessandro Gassmann polemico su Morandi a Sanremo | A me lo hanno vietato perché padre di un cantante

Durante il Festival di Sanremo, l’attore ha scritto un post di protesta in cui ha espresso il suo disappunto riguardo alla presenza di Gianni Morandi, sostenendo che gli è stato vietato di partecipare perché padre di un cantante. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui motivi che limitano la partecipazione di alcune persone all’evento.

L'attore pubblica un post di protesta durante il Festival, criticando la presenza di Gianni Morandi a Sanremo e sottolineando di non aver potuto prendere parte a Sanremo per la promozione di un film in quanto padre di un'artista: "Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temi più discussi: Morandi sul palco, polemica di Alessandro Gassmann: Allora i parenti potevano esserci; Alessandro Gassmann e la stoccata contro i Morandi: Quindi non era vero che un parente non può partecipare a…; Sanremo 2026, lo sfogo di Alessandro Gassmann: Regole non uguali per tutti, perché Gianni Morandi sì e io no; Alessandro Gassmann furioso per Morandi sul palco con il figlio: Ah, mi rode il cu...

Alessandro Gassmann furioso per Morandi sul palco con il figlio: Ah, mi rode il cu...INVIATA A SANREMO - La polemica è servita. E che polemica. Ci voleva la serata delle cover per ravvivare Sanremo. Succede questo: Gianni Morandi, a sorpresa, sale sul palco per cantare con il figlio T ... corrieredellosport.it

Gianni Morandi a Sanremo, la polemica di Alessandro GassmannPolemica a margine della presenza di Gianni Morandi a Sanremo, che a sorpresa è apparso nella serata delle cover e ha cantato la sua Vita con il figlio Tredici Pietro. Alessandro Gassmann ha notato ... rockol.it

Tutto l’orgoglio di Alessandro Gassmann per suo figlio Leo Gassman, anche stasera grande protagonista del festival di Sanremo. Si parla tanto di figli d’arte, ma Leo mantiene sempre un’umiltà eccezionale. Tutto il suo talento di attore e cantante arriva sul p - facebook.com facebook

