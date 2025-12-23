Ucciso a caccia a 24 anni Piero Fabbri condannato a quattro anni di carcere

Piero Fabbri, un muratore di 24 anni, è stato condannato a oltre quattro anni di carcere per l’omicidio di Davide Piampiano, avvenuto durante una battuta di caccia al Fosso delle Carceri, vicino al Subasio. La sentenza si basa sulle risultanze delle indagini e delle udienze preliminari. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, evidenziando le conseguenze di un tragico incidente in un contesto di attività venatoria.

Quattro anni, due mesi e venti giorni di carcere. Questa la sentenza del giudice per le udienze preliminari nei confronti di Pietro Fabbri, il muratore accusato di aver ucciso Davide Piampiano durante una battuta di caccia al Fosso delle Carceri, ai piedi del Subasio. Il fatto risale all'11 gennaio 2023. Piampiano, 24 anni, stava partecipando a una battuta di caccia con l'amico di famiglia, quando venne raggiunto da un colpo sparato per errore da Fabbri, al quale la Procura della Repubblica di Firenze ha contestato l' omicidio colposo. Ipotesi di reato su cui il procedimento si era assestato, rivedendo l'iniziale imputazione di omicidio volontario con dolo eventuale in delitto colposo, per cui era finito in carcere nell'immediatezza di quanto avvenuto.

