quasi pronto il bosco urbano da 130 alberi

Entro la primavera sarà completato il bosco urbano di circa 130 alberi a Milano Marittima, situato tra le vie Milano, Carducci, Verdi e Ariosto. L’area verde di ottomila metri quadrati sarà un nuovo spazio aperto ai cittadini, con l’obiettivo di creare un’area naturale all’interno della zona. Il progetto prevede la piantumazione degli alberi e l’allestimento di spazi per il tempo libero.

Entro la primavera sarà portato a termine il progetto del nuovo Bosco Parco di Milano Marittima. Situato tra le vie Milano, Carducci, Verdi e Ariosto, sarà un’area verde di ben ottomila metri quadrati, un vero e proprio polmone alle porte della città. Il Bosco Parco sarà arricchito dalla piantumazione di 70 nuovi alberi, che si uniranno ai 40 pini domestici già presenti, rendendo il luogo un punto di riferimento per chi cerca natura, ombra e tranquillità. L’acquisizione dell’area è frutto di un accordo urbanistico che ha permesso di dare nuova vita a una zona strategica, spesso trascurata. La presenza di una staccionata perimetrale garantisce la sicurezza dei visitatori, proteggendo il parco dal traffico stradale e favorendo la fruizione in serenità, specialmente per famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

