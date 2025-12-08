Bosco urbano piantati 1.700 alberi anche dai bambini
Il polmone verde del borgo crescerà piano, piano. A Pozzo è stato piantato il nuovo bosco urbano in via Roma, 20mila 500 metri quadrati di verde con quasi 1.700 alberi. A metterli a dimora, un centinaio di cittadini e i bambini dell’elementare "Le ali della libertà". È il nuovo tassello alla cartina di Forestami, il progetto di Città Metropolitana realizzato con il contributo di Fondazione Falck e Pares, obiettivo, "aumentare del 5% il patrimonio arboreo entro il 2030". "Un cammino cominciato nel 2022 - ricorda il sindaco Andrea Villa - arrivato, adesso, alla fase partecipativa". Nei giorni scorsi c’è stata la prima piantumazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
