Quarticciolo | picchia la madre 72enne con un barattolo per soldi

In un appartamento nel quartiere Quarticciolo, una donna di 72 anni è stata aggredita dal proprio figlio con un barattolo per soldi. La donna è stata minacciata di morte e picchiata durante l'aggressione. L’uomo è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha avuto luogo in un contesto di tensione familiare che si è concluso con l’arresto del responsabile.

Attivata la procedura "codice rosso" a tutela della donna. In manette il figlio di 54 anni Minacciata di morte e picchiata in un appartamento al Quarticciolo. Carnefice dell'anziana signora il figlio, poi arrestato. A mettere le manette a un 54enne romano - già noto alle forze dell'ordine - i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. È gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti ed estorsione commessi ai danni della madre convivente, 72enne romana. L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio quando al culmine di una lite, scaturita dal rifiuto della donna di consegnargli del denaro, l'uomo l'avrebbe minacciata di morte e colpita violentemente al capo con un barattolo in via Ugento.