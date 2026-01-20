Non gli dà i soldi per andare a ubriacarsi | 52enne picchia l'anziana madre con un punteruolo

Un uomo di 52 anni è sotto processo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre anziana. Secondo le indagini, avrebbe più volte aggredito la donna, anche con un punteruolo, nel tentativo di ottenere denaro per uscire al bar. La vicenda evidenzia episodi di violenza familiare e solleva questioni sui rapporti tra genitori e figli in situazioni di difficoltà.

Un 52enne è a processo per maltrattamenti: avrebbe aggredito più volte la madre anziana, fino a colpirla con un punteruolo per avere soldi per andare al bar.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Casoria, non ottiene i soldi per la droga: 43enne picchia e tenta di strangolare l’anziana madre. Arrestati due soggetti

Trivigliano, viola i divieti, si ubriaca e picchia l'anziana madre. Arrestato 58enneA Trivigliano, un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver violato i divieti, assunto alcolici e aggredito verbalmente e fisicamente l'anziana madre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La Polizia Stradale dà i numeri: al volante non siamo messi bene; 7 chicche da non perdere su Hbo Max, ora che la piattaforma streaming è disponibile in Italia; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 gennaio; Avvistato lupo nel milanese, abitanti zona: Da non sottovalutare.

Picchia il padre 97enne che non gli dà soldi, denunciato - Ha aggredito il padre 97enne perché si è rifiutato di dargli i soldi che gli aveva chiesto. Per tale motivo un uomo è stato denunciato dalla Polizia, a Vibo Valentia, per tentata estorsione e lesioni ... ansa.it

Cartelle pazze, Ama dà i numeri: Arrivate 8mila istanze di annullamento su 72mila accertamenti - Per far fronte alle problematiche, Ama ha già potenziato tutti i canali istituzionali di contatto a disposizione degli utenti, con lincremento di 400 appuntamenti presso gli sportelli Tari. A ... romatoday.it

Con i SOLDI che hai ora in BANCA, dove potresti andare - facebook.com facebook