Quanto valgono i gioielli scintillanti sfoggiati da Arisa nella finale di Sanremo 2026

Nella finale di Sanremo 2026, Arisa ha indossato una serie di gioielli di diamanti, tra collane, orecchini e bracciali. I pezzi sono stati scelti da un noto marchio di alta gioielleria e sono stati stimati in milioni di euro. La cantante ha sfoggiato accessori che hanno attirato l’attenzione sul palco, lasciando il pubblico e i media a osservare i dettagli dei gioielli.

