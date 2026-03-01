A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026 | quanto dura durata lo show su Rai 1

Oggi, 1 marzo, su Rai 1 va in onda la puntata di Domenica In Sanremo 2026 condotta da Mara Venier. Lo show si svolge dalle 14 alle 20, per una durata complessiva di sei ore. La trasmissione copre il pomeriggio e parte della sera, offrendo un approfondimento sugli eventi musicali e interviste col pubblico. La fine dello spettacolo è prevista alle 20.

A che ora finisce (durata) Domenica In Sanremo 2026, in onda oggi – 1 marzo – su Rai 1? Il programma condotto da Mara Venier va in onda oggi dalle ore 14 alle ore 20. A differenza dello scorso anno lo show è stato allungato di qualche ora. La durata complessiva della messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 6 ore. Gli ospiti di Mara Venier, invece, saranno tanti giornalisti e opinionisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti al teatro Ariston di Sanremo. Confermata poi la presenza dei cantanti in gara al Festival nella scaletta di Domenica In Sanremo 2026: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty...

