LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia difende il pettorale rosso

In diretta dal superG femminile di Soldeu 2026, Sofia Goggia si presenta con il pettorale rosso. La gara si svolge con numerose atlete in partenza, e il pubblico segue attentamente ogni discesa. La manifestazione si svolge sulle piste di Soldeu, con le concorrenti che affrontano le discese seguendo le rispettive startlist. La competizione viene trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti continui sulla classifica.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: nel recupero della gara non disputata a Zauchensee, al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.15, ci saranno 58 atlete da 15 Paesi. Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara ad Andorra è la tedesca Emma Aicher, terza con 734, proprio davanti a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 646. Il superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TV del superGl’azione scatterà sabato 28 febbraio alle ore 10:15, con 58 atlete al via provenienti da 15 paesi.

Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essermi imbattuto in una lunga serie di epiteti e critiche gratuite rivolte a Sofia Goggia per via del terzo posto ottenuto nella discesa di Soldeu, mi è parso doveroso evidenziare i meriti sportivi dell’atleta proponendo una grafic - facebook.com facebook

Grazie al terzo posto ottenuto nella discesa di Soldeu, Sofia GOGGIA si è issata in solitudine al quinto posto della graduatoria che tiene conto dei podi collezionati dagli atleti italiani negli eventi individuali dei circuiti di Coppa del Mondo degli sport olimpici inv x.com