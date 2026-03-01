Quanto guadagno se investo in Btp Valore a marzo? La simulazione sui rendimenti con una spesa di 10mila euro

Il 1 marzo 2026, si parla di una simulazione sui rendimenti di un investimento di 10.000 euro nel nuovo Btp Valore, emesso dal Tesoro con scadenza marzo 2032. Questa domanda interessa molti risparmiatori che vogliono capire quanto potrebbe rendere un investimento di questa entità in vista della settima emissione del titolo.

Roma, 1 marzo 2026 – Diecimila euro investiti nel nuovo Btp Valore quanto rendono davvero? È la domanda che molti risparmiatori si pongono davanti alla settima emissione del titolo retail del Tesoro, con scadenza marzo 2032. La struttura è quella ormai nota: durata di sei anni, cedole trimestrali e tassi ‘step up’, ovvero crescenti nel tempo. I tassi minimi garantiti, comunicati dal Tesoro venerdì 28 febbraio, sono pari al 2,50% per il primo e secondo anno, al 2,80% per il terzo e quarto anno e al 3,50% per il quinto e sesto anno. A chi mantiene il titolo fino alla scadenza è riconosciuto inoltre un premio fedeltà dello 0,8% del capitale investito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

