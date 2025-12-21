Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria in Val d’Isere? Assegno di lusso per il primo successo dell’anno
Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta in maniera nitida sulle nevi francesi e ha conquistato il suo primo successo stagionale, dopo i due terzi posti raccolti settimana scorsa a St. Moritz tra discesa libera e superG e dopo l’errore commesso ieri nella prova di velocità pura. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha dato un segnale nitido all’intera concorrenza, primeggiando con il tempo di 1:20.24 e un margine di quindici centesimi nei confronti della neozelandese Alice Robinson, mentre l’eterna statunitense Lindsey Vonn ha completato il podio con un ritardo di 36 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Pechino? Montepremi di lusso per il terzo sigillo
Leggi anche: Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria agli Europei? Assegno minimalista, come ai Mondiali
Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia a St. Moritz? I premi per i podi in Coppa del Mondo: la solidità paga - Sofia Goggia ha archiviato con una serie di risultati solidi il lungo fine settimana di St. oasport.it
3,5mln di euro netti a stagione, più i 2mln già pagati per il prestito. Quanti soldi buttati... - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.