Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria in Val d’Isere? Assegno di lusso per il primo successo dell’anno

Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta in maniera nitida sulle nevi francesi e ha conquistato il suo primo successo stagionale, dopo i due terzi posti raccolti settimana scorsa a St. Moritz tra discesa libera e superG e dopo l’errore commesso ieri nella prova di velocità pura. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha dato un segnale nitido all’intera concorrenza, primeggiando con il tempo di 1:20.24 e un margine di quindici centesimi nei confronti della neozelandese Alice Robinson, mentre l’eterna statunitense Lindsey Vonn ha completato il podio con un ritardo di 36 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

