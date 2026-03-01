Quando si svolgono le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa uomini a Kranjska Gora | orari e

Le prossime gare di sci alpino si svolgeranno in Val di Fassa per le donne e a Kranjska Gora per gli uomini. Sono previsti orari specifici per le diverse discipline, con le competizioni che si terranno nelle prossime settimane. La Coppa del Mondo 2026 si avvicina alla conclusione, con le ultime prove che determineranno i piazzamenti finali delle classifiche generali.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sta entrando nella fase finale, con le ultime prove che delineeranno le gerarchie delle classifiche generali. Le gare si susseguono tra le nevi slovene di Kranjska Gora e la cornice italiana della Val di Fassa, offrendo appuntamenti decisivi per uomini e donne, in una stagione che punta alle due Sfere di Cristallo come premio massimo per i leader di categoria. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre), a seconda della programmazione. La diretta streaming è disponibile su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara per le meritate vacanze di Capodanno.

Mentre deve ancora concludersi la trasferta nordamericana, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che riguarderanno la Coppa del Mondo di sci...

