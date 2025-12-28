Quando le prossime gare di sci alpino? Prime gare del 2026 a Kranjska Gora e Madonna di Campiglio

Le prossime gare di sci alpino sono previste a Kranjska Gora e Madonna di Campiglio. Le competizioni del 2026 inizieranno dopo le pause natalizie, con le prime tappe del circuito internazionale. Dopo le gare di Semmering e Livigno, gli atleti si preparano per le sfide successive, che promettono emozioni e alta competitività. Restate aggiornati per conoscere date, orari e dettagli delle prossime tappe.

La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara per le meritate vacanze di Capodanno. Dopo la tappa di Semmering per il comparto femminile e quella di Livigno per il Circo Bianco al maschile, sono in arrivo alcuni giorni di riposo. Si tornerà in azione solamente nell'anno nuovo, con un calendario, va detto, non troppo fitto. Anzi, per gli uomini le vacanze si protrarranno ulteriormente. Le prime a tornare in scena nel 2026, infatti, saranno le atlete. La location sarà quella di Kranjska Gora. Sulla pista denominata "Podkoren", infatti, ci attendono due prove tecniche, come tradizione. Si inizierà sabato 3 gennaio con il gigante che vedrà la prima manche scattare alle ore 10.

