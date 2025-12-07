Mentre deve ancora concludersi la trasferta nordamericana, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che riguarderanno la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Il Circo Bianco si prepara a salutare Canada e Stati Uniti per fare il proprio ritorno nel Vecchio Continente con due tappe assolutamente consuete e imprescindibili per il calendario. Il comparto femminile, infatti, sarà impegnato a Sankt Moritz (Svizzera) per una settimana davvero ricca di appuntamenti. Si inizierà già dalla giornata di mercoledì 10 dicembre con la prima delle due prove della discesa. Da venerdì 12 dicembre, invece, si inizierà a fare sul serio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Si torna in Europa a St. Moritz e Val d’Isere: programma, orari, tv