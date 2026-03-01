Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa uomini a Kranjska Gora | tutti gli orari

Le prossime gare di sci alpino si svolgeranno con le donne in Val di Fassa e gli uomini a Kranjska Gora. Sono stati annunciati gli orari delle competizioni, che si terranno nel prossimo calendario della Coppa del Mondo 2026. Le competizioni sono programmate in diverse date, con eventi di discesa, slalom e gigante. Le tappe si svolgeranno nel mese di gennaio, secondo il programma ufficiale.

Dopo esserci rituffati nella Coppa del Mondo di sci alpino 2026 ed esserci messi ufficialmente alle spalle i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 andiamo verso la conclusione della stagione con le due Sfere di Cristallo che sono pronte ad essere consegnate ai rispettivi leader della classifiche generali. Manca sempre meno ma il calendario ci proporrà ancora diverse tappe assolutamente da non perdere. Sul fronte maschile ci si trasferirà a Kranjska Gora (Slovenia). Il Circo Bianco femminile, invece, sarà impegnato in Val di Fassa. Il Circo Bianco al maschile sarà impegnato, come detto, sulle nevi slovene sulla celebre pista "Podkoren".