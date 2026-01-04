Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano gli uomini a Madonna di Campiglio e Adelboden donne a Zauchensee | tutti gli orari

Le prossime gare di sci alpino si svolgeranno a Madonna di Campiglio e Adelboden per gli uomini, e a Zauchensee per le donne. Ecco gli orari e le date delle competizioni in programma, un’occasione per seguire da vicino le tappe fondamentali della Coppa del Mondo 2026, in un mese cruciale per la stagione sciistica.

Dopo essersi rimessi in cammino con il primo weekend di gare del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 è pronta a tuffarsi in un mese di estrema importanza per l'intera stagione. Nei prossimi giorni, infatti, vivremo ben tre appuntamenti, due per il comparto maschile, uno per quello femminile. Iniziamo dal Circo Bianco al maschile che si è preso un pizzico di meritate vacanze. Gli uomini torneranno in azione mercoledì 7 gennaio con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista denominata "3-Tre", gli specialisti dei rapid gates ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna.

