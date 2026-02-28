A che ora la MotoGP su TV8 GP Thailandia 2026 | quando la differita della gara in chiaro

La prima tappa del Motomondiale 2026 si svolge domenica 1° marzo a Buriram, in Thailandia. La gara principale si terrà nel tardo pomeriggio, mentre il warm up della MotoGP si svolge alle 04:00 in Italia. La differita della corsa in chiaro sarà trasmessa successivamente su TV8, anche se l’orario preciso della messa in onda non è stato ancora comunicato.

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la prima tappa stagionale domenica 1° marzo: per il GP della Thailandia, a Buriram, si disputeranno il warm up della MotoGP (04.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (06.00), Moto2 (07.15) e MotoGP (09.00). Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP della Thailandia 2026, prova inaugurale del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaroLa diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 09.

A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: programma in chiaro SprintLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20. oasport.it

