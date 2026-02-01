Scontro in via della Liberazione | danni al muretto e alle auto in sosta FOTO

Un incidente si è verificato sabato mattina in via della Liberazione, a Chieti. Due auto si sono scontrate all’intersezione con via XXIV Maggio, vicino alla villa comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno constatato danni al muretto e alle vetture in sosta. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico ha subito rallentamenti per alcune ore. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Un doppio incidente si è verificato sabato in via della Liberazione, all'intersezione con via XXIV Maggio, nei pressi della villa comunale di Chieti. Nel primo caso, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, un'auto avrebbe colpito il muretto sottostante i giardini pubblici, danneggiandolo. Nell'altro schianto, invece, a essere colpite da una vettura sono state alcune auto che erano parcheggiate lungo la via e che hanno riportato danni. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e il soccorso stradale Pissta. La polizia locale di Chieti ha poi inviato una pattuglia per un sopralluogo e sta cercando, insieme alla polizia di Stato, informazioni sul danneggiamento del muretto.

